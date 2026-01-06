新感覚妖怪バラエティー「妖怪とあそぶseason2」が、1月13日(火)より、CSエンタメ〜テレでスタートする。※地上波(メ〜テレ 放送エリア：東海3県)は2月19日(木)より放送開始予定怪異とあそぶマガジン「BeːinG」編集で怪談師のはおまりこ、妖怪文化研究家の河野隼也がMCの妖怪バラエティーが帰って来た！season2より、妖怪好き芸人、たける(東京ホテイソン)が加わりパワーアップ！3人がゲストとともに妖怪を語りつくす。今回は