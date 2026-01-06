©雁須磨子／太田出版１月生まれなので、年が明けたらひとつ年を取る。「もうこの年になると誕生日なんか嬉しくもないっすねえ」なんて口にするし、実際そうだ。下１ケタがとっさに出てこなくて、もう誤差みたいなものだからどっちでもいいじゃんなんて思ったりもする。でもよく考えたら誕生日の楽しみというのはプレゼントやケーキという「祝福」に結びついていて、「年齢を重ねる」そのこと自体を喜んだ記憶はない、ような