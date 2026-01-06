岡本和真内野手（２９）が新天地に上陸だ。巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズと合意したことが正式発表された岡本。球団は５日（日本時間６日）、公式インスタグラムを更新。「Ｋａｚｕｍａ’ｓＮｅｗＨｏｍｅ（和真の新しい本拠）」と記し、同球団の本拠であるカナダ・トロントのロジャーズセンター内を見てまわる岡本の満面に笑みを浮かべたもの、凛々しい表情をした姿のショットを大量に公開した。