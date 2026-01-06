【機動戦士ガンダム SDガンダムさん達スイングマスコット】 1月上旬発売予定 価格：1プレイ400円 バンダイはカプセルトイ「機動戦士ガンダム SDガンダムさん達スイングマスコット」を1月上旬に発売する。1プレイ400円で、全5種。 本商品は従来の「SDガンダム」とは異なるアレンジでデザインされたディフォルメフィギュア。「RX 78－2 ガンダム」、「騎士ガンダム」、「武