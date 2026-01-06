ゲーム『ドラゴンクエスト7』のリメイク『ドラゴンクエストVII Reimagined』（2月5日発売）の体験版が、7日午前0時より配信されることが発表された。あわせてOP映像が公開された。【動画】懐かしい！公開された『ドラクエ7』リメイクのOP映像無料で遊べて引き継げる「旅のはじまり先行プレイ版」となり、Steam版の「旅のはじまり先行プレイ版」は8日午前2時に配信予定となっている。ゲーム全体を再構築（Reimagined）してい