コンビニスイーツ好きさんに朗報♡八天堂の人気シリーズ「冷やして食べる とろけるくりーむパン」から、見た目も味わいも特別な新作がファミリーマート限定で登場します。白いパン生地に包まれた、なめらかなミルククリームと甘酸っぱいいちごのハーモニーは、寒い季節でも思わず笑顔になるおいしさ。日常のご褒美にもぴったりな一品です。 白い生地が新鮮ないちごパン