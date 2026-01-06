Ê¡²¬Æî½ð¤Ï6Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶è»°Âð3ÃúÌÜÉÕ¶á¤Ç5Æü¸á¸å5»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÏÓ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃæÆù¡£