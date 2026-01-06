米保健福祉省が、子どもの予防接種スケジュールの改訂を発表した/Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images/File via CNN Newsource（CNN）米保健福祉省は5日、子どもの予防接種スケジュールを改訂し、接種を推奨するワクチンの数を減らすことを勧告すると発表した。保健当局は引き続き、麻疹（はしか）、おたふく風邪、風疹、ポリオ、水痘、ヒトパピローマウイルス（HPV）などの予防接種を推奨する。一方で、RSウイルス、髄膜（ずいまく