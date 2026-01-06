¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÉûÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¥Ç¥ë¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤¬ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤ËÀµ¼°¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¹ñ²ñ¤Ç5Æü¡¢ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤Î½¢Ç¤¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤¬ÀëÀÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¥í¥É¥ê¥²¥¹ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¡Ö2¿Í¤Î±ÑÍº¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ÈÉ×¿Í¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿Í¼Á¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÊú¤¤¤Æ¤³¤Î¾ì¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤Þ¤¿¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¹¶·â