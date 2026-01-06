【モデルプレス＝2026/01/06】KEY TO LIT（キテレツ）の佐々木大光が主演を務める『ダッドシューズ2026』の復活公演が決定。4月16日〜22日東京・シアター1010ほかにて上演される。【写真】STARTOジュニア主演舞台、出演キャスト一覧◆「ダッドシューズ」復活公演決定LEGEND STAGEの代表を務める黒谷通生による監修・総監督のもと、劇団ホチキスの主宰を務める米山和仁が脚本・演出を手掛け2023年に初演した、『ダッドシューズ』。