Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤ÇÊ£¿ô¤ÎÌ±²È¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¿ùÊÂ¶è²¼¹â°æ¸Í¤Ç¡Ö°ì¸Í·ú¤Æ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2³¬·ú¤Æ¤Î°ì¸®²È¤¬²Ð¸µ¤Ç¶áÎÙ¤Î6Åï¤â±ä¾Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤Î½»Âð¤Ë¤Ï¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤Î90Âå¤Î½÷À­¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³Î