ネクステージは大幅続伸し、２０２３年９月以来、約２年４カ月ぶりの高値をつけた。５日の取引終了後、２５年１１月期の連結決算の発表にあわせて、２６年１１月期の連結業績予想を開示した。売上高予想を６８４０億円（前期比４．９％増）、営業利益予想を２４０億円（同２２．５％増）、最終利益予想を１５０億円（同１７．１％増）とした。最終利益は４期ぶりとなる過去最高益の更新を見込んでおり、好業績の見通しを評