アフリカネイションズカップ2025・ラウンド16の2試合が現地時間5日に開催された。リヴァプール所属のモハメド・サラーやマンチェスター・シティ所属のオマル・マルムーシュらを擁するエジプト代表はグループBを2勝1分の首位で通過し、ラウンド16ではベナン代表と対戦。83分に追い付かれ90分間で試合を終えることができなかったものの、延長戦では地力を見せる。97分に左からのアーリークロスにヤセル・イブラヒムが頭で合わせ