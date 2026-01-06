第42回中国・ハルビン氷雪祭が1月5日夜、黒竜江省ハルビン市内のテーマパーク「ハルビン氷雪大世界」で開幕しました。ハルビン氷雪祭は1985年に始まった中国初の雪と氷の国際的な祭典であり、日本のさっぽろ雪まつり、カナダのケベック・ウィンター・カーニバル、ノルウェーのオスロで開催されるホルメンコーレン・スキーフェスティバルと並んで世界四大氷雪祭の一つに数えられています。昨年の中国・ハルビン氷雪祭の開催時期には