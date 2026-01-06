2026年の年頭にあたり、KDDI 代表取締役社長 CEO 松田浩路氏は年頭所感として、以下を発表した。2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年は、4月の社長就任以来、目指す姿として「夢中に挑戦できる会社」を掲げ、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」の開始やリアルとテクノロジーを融合した「Real×Tech LAWSON」の開業など、未来を切り拓く新たな価値づくりに挑戦してまいりまし