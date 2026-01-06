華道家元・池坊の稽古始め「初生け式」が1月5日、京都市中京区の家元道場などで開かれた。華道家元・池坊「初生け式」若手門弟の生け込み〈2025年1柄5日午前 京都市中京区 華道家元・池坊 華道道場〉「初生け式」は、華道各流派で最も長い500年以上の歴史を刻み、室町時代から続く池坊の新春行事。門弟らは “花包み”を手に華道発祥の地・六角堂頂法寺の山門へ 初生け前に参拝今年（2026年）は、全国から門弟約800人が集まっ