シンガー・ソングライター長渕剛（69）が5日、インスタグラムを更新。長女で女優の文音（37）とのショットを公開した。長渕は「京都太秦で仕事を終えた文音と合流した。『お父さん、お疲れ様!去年いろいろあったけど良く頑張ったね』『悔いなし！そんなLiveだったよ、ありがとうあやちゃん!』快晴の京都の空は清らかに冷んやりと澄んでいる」と文音とのやりとりをつづり、親子ショットを投稿した。続けて「あの頃、長渕剛は迷走し