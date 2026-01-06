モデルで女優の蒔埜ひな（21）が5日、自身のインスタグラムを更新。22歳の誕生日でもある2月12日に発売する1st写真集「環の光」の表紙ショットを投稿した。「おしらせです」と始め、バスタブにつかった神秘性漂う入浴ショットを披露。「2026年2月12日誕生日に発売蒔埜ひな1st写真集タイトル《環の光と表紙が本日解禁されましたー！」と報告し、「タイトルも表紙も解禁されて『いよいよだー！』って実感が湧いてきてドキドキ