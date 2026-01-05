とちぎテレビ １月に栃木県内各地で行われる二十歳の集い。２０２５年度に二十歳になって更なる飛躍を誓う、宇都宮市出身でパリオリンピック・競泳のメダリスト松下知之選手に独占インタビューを行いました。 宇都宮市出身競泳の松下知之選手（２０）。 ２０２４年のパリオリンピック、男子４００メートル個人メドレーで銀メダルを獲得しました。 松下選手は２０２４年に宇都宮南高校を卒業し現在は東