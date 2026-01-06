Â¿¤¯¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ç£µÆü¤«¤é»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¤¦¤ÁÂ­Íø¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎËÜÅ¹¤Ç³«Å¹Á°¤ËÄ«Îé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹Ô°÷¤ª¤è¤½£±£°£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ï¤¸¤á¤ËÀ¶¿åÏÂ¹¬Æ¬¼è¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÇ¯Æ¬¤Î°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Â­Íø¶ä¹ÔÀ¶¿åÏÂ¹¬Æ¬¼è¡§ ¡ÖËÜÇ¯¤Î´³»Ù¤ÏÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡£Êº¤ÏÂÀÍÛ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡¢À¸Ì¿¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¸á¤Ï½ÓÉÒ¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤äÌöÆ°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡£Êº¸á¤Î¤è¤¦¤Ë¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º²Ì´º¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë