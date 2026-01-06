元NMB48でモデルの上西怜（24）が5日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ランジェリーショットを投稿した。「DRWさん今年もモデルを務めさせていただいてます」と報告し、シルバーとブラック、2種類のランジェリー姿を披露。「毎日『かわいい』が更新されていくDRWさんの下着みんなもお気に入り見つけてみてね」とお薦めした。また別の投稿では「あけましておめでとうございます今年も笑顔いっぱいの一年になりま