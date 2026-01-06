ティモシー・シャラメ主演映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（原題：Marty Supreme）が、3月13日より日本で公開される。本作はすでに全米で大きな話題を呼んでおり、1月5日（現地時間）発表の「クリティクス・チョイス・アワード」ではシャラメが史上最年少で主演男優賞を受賞。日本公開を前に、アカデミー賞レースの本命候補として一気に注目度を高めている。【動画】東京2025 デフリンピック 卓球日本代表、川口功