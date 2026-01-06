米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは5日（日本時間6日）、第98回アカデミー賞の国際長編映画賞のノミネート候補を発表し、日本代表の「国宝」（李相日監督）が15作に残った。昨年12月16日（同17日）に発表されたショートリストに、国際長編映画賞とメーキャップ・ヘアスタイリング賞で残っていた。今後は、12日から16日まで映画芸術科学アカデミーの会員による投票が行われ、22日にノミネートが発表。授賞式は、3月1