上げ幅が一時600円を超えた日経平均株価を示すモニター＝6日午前、東京・東新橋6日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日の米国市場でベネズエラの資源開発を巡る思惑から主要株価指数が上昇した流れを引き継ぎ、東京市場でも買い注文が先行した。前日終値からの上げ幅は一時600円を超えた。幅広い銘柄で構成する東証株価指数（TOPIX）は取引時間中としての最高値を更新した。平均株価は一時、昨年10月