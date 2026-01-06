年の瀬に思わぬ一報が届いた。U-21日本代表は昨年12月28日、今月7日からサウジアラビアで開催されるAFC U23アジアカップに参加するメンバーを発表。その前日の午後6時ごろにDF小泉佳絃(明治大2年)はメンバー入りを知った。「アジア杯はテレビで見てきた世界」と驚きながらも、今はアジアの舞台を見据えている。“ロス五輪世代”のU-21日本代表は、U23アジア杯直前の活動として、昨年12月24日から27日まで茨城で遠征を行った。