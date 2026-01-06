東京ヴェルディは6日、FW川崎修平(24)の期限付き移籍が期間内で終了することを発表した。川崎はガンバ大阪ユースから2020年にトップチーム昇格。2021年にポルティモネンセ(ポルトガル)へ完全移籍した後は、ヴィッセル神戸、バルミエラ(ラトビア)への期限付き移籍を経験し、2025年3月に東京Vへレンタル加入した。期限付き移籍の期間が2025年12月31日までとなっていた中、J1リーグ戦16試合の出場で1ゴールを記録。また、ルヴァ