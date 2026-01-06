冬は風邪をひきやすく体調管理が重要になるため、献立に「何か栄養になるものを取り入れたい」と考える人は多いのではないでしょうか。野菜を食べると風邪の予防に役立つとよくいわれますが、どのような野菜を摂取するのがお勧めなのでしょうか。風邪予防に役立つ野菜の組み合わせや、栄養を効率的に摂取するのにお勧めの調理方法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが