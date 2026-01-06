2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÎÂè1²ó¤¬1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âç²Ï65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ¥½Ð¤ò¤¸¤¯¤¸¤¿¤ë»×¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦·ÝÇ½¿Í¤¬¤¤¤ë¡£½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê26¡Ë¤À¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ò¸ý²Ð¤Ë±ÊÌî²ê°ê¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡Ä¡È¤ä¤é¤«¤··ÝÇ½¿Í¡ÉÂ³¡¹Éü³è¤Î11·î 3¿Í¤Î´Ö¤ÇÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¥ì¡¼¥¹ËÖÈ¯¤Î´ñ´Ñ±ÊÌî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯£´·î23Æü¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤ËÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÂ¿