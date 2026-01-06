お笑いタレントの渡辺直美(38)が6日までに自身のSNSを更新。人気お笑い芸人らとの韓国旅行ショットを披露した。「遅ればせながら、新年あけましておめでとうございますお正月休みはこちらの最高メンバーに合流し喜怒哀楽が全て出た濃厚な2日間を過ごしました！」と書き出すと、自身とお笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢、お笑いトリオ「パンサー」の向井慧、お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士、お笑い芸人の岡野