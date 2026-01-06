Àï¹ñ»þÂå¤ÏÌµÃá½ø¤Ë¡Ö²¼Ñî¾å¡×¤¬²£¹Ô¤·¤¿»þÂå¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤ò»¦¤·¤Æ²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤°Îã¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¡¢¼ô¶µ»×ÁÛ¤Ëº¬¤¶¤¹¿Æ¹§¹Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¼Ò²ñ¤ò¶¯¤¯Çû¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ºØÆ£µÁÎ¶¤Î¶ËÃ¼¤Ê¹ÔÆ°¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î²ÈÆÄ·Ñ¾µ¤ËÀø¤à¡È¿Æ»¦¤·¥¿¥Ö¡¼¡É¤È¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î¼ô¶µÅª±Æ¶Á¤òÉ³²ò¤¯¡£¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢ËÜ¶¿ÏÂ¿ÍÃø¡ØÆüËÜ»Ë¤Î·ìÌ®¡Ù¤è¤êÅ¬µ¹È´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¡Àï¹ñ»þÂå¤Î²¼Ñî¾å¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¸í²ò¤«Àï¹ñ»þÂå¤È¸À¤¨