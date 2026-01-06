5ÆüÌë¡¢ÂçÀç»Ô¹â´Ø¾å¶¿¤Î»ÔÆ»¤Ç¼Ö¤È¥¯¥Þ¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÀç·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È5Æü¸á¸å10»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÀç»Ô¹â´Ø¾å¶¿»úºùÅÄ¤Î»ÔÆ»¤òÂçÀç»ÔÊ¡ÅÄÄ®¤«¤éÂçÀç»Ô»Í¥ÄÃ«Êý¸þ¤ØÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¾å¤Ë¤¤¤¿¥¯¥Þ1Æ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀç»Ô¤Î50Âå¤Î½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó1¥áー¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â¶á¤¤Ì±²È¤Þ¤Ç¤ÏÌó10¥á&#1254