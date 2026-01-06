スクートは、東南アジア路線などを対象としたセールを、1月5日午前11時から9日まで開催している。設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側がスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は2月2日から5月30日まで、路線により対象外期間も設定されている。スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。12月には沖縄/那覇に乗り入れた。2026年3