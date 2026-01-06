£µÆü¸á¸å£¶»þº¢¡¢ÂçºåÉÜÂçºå¶¹»³»ÔÅìÃÓ¿¬¤ÎÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤ÎÍýÍÆÅ¹·ó½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢£±³¬ÉôÊ¬¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¤¤¿¡£¸½¾ì¤«¤éÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë½»¿Í¤ÎÆÁ±ÊÀµÊ¸¤µ¤ó¡Ê£¸£³¡Ë¤ÈºÊ¤Î¥á¥ê¥³¤µ¤ó¡Ê£¸£³¡Ë¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÉÜ·Ù¹õ»³½ð¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î½÷À­¤«¤é¡Ö£±³¬¤«¤é²Ð¤È±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½ð¤ä¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£