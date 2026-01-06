ブルワーズは5日（日本時間6日）、今季のコーチングスタッフを発表。ダニエル・ボーゲルバック氏（33）が打撃コーチに就任し、2021年以来、5年ぶりにチームに復帰することとなった。ボーゲルバック氏は2016年にマリナーズでメジャーデビュー。19年にはシーズン30本塁打を記録した。その後、ブルワーズ、パイレーツ、メッツ、ブルージェイズなどでプレー。24年シーズン後に現役を退き、昨季はパイレーツの打撃アシスタントに就