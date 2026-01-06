24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が6日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスから新年にかけて、トルコで過ごしていたと明かした。「クリスマス前から年始にかけて、トルコで過ごしました」と書き出し、青空をバックにニット帽とファーのコートを羽織って笑顔の写真を公開。「トルコはイスラム教徒が大半なのでクリスマスはあまり関係なく、年末年始も基本的にお店がやっていて、過ごしやすかった