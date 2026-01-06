サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２０２６年のスタートにあたり、報道陣の合同インタビューに応じた。優勝を目標に掲げるＷ杯北中米大会イヤーを「勝」の１年にしたいと決意した指揮官。言葉の節々から、１６強に終わった４年前のカタール大会を超える自信をにじませた。２期目の集大成として迎える夢の舞台へ−。最高の景色は自分たち次第で自然と近づいてくると力説。“ダークホース”が、世界一のトロフィーを掲げる青