£¶Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Ï°ì»þ¡¢Á°Æü½ªÃÍ¡Ê£µËü£±£¸£³£²±ß£¸£°Á¬¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ£¶£°£°±ßÄ¶¾å¾º¤·¤¿¡££µËü£²£´£°£°±ßÂæ¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£