防衛省は５日、中国軍の爆撃機２機を含む戦闘機や情報収集機計８機が昨年１２月２９日に、沖縄本島と宮古島の間を通過して太平洋に進出したと発表した。当日は中国軍が台湾を包囲する形で軍事演習を行っており、台湾有事への介入を想定して日本や米国をけん制する狙いがあったとみられる。演習では、台湾本島周辺海域への「長距離実弾射撃」や海空戦力の連携による対空、対潜水艦作戦訓練などが行われた。防衛省によると、演習