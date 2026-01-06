歌手でタレント、インフルエンサーのなかねかな（３０）が、自身の思いを素直にぶつけた楽曲を歌い、ＴｉｋＴｏｋの総再生回数３億回突破と大バズりしている。高校卒業後、名門の劇団四季に入団も事実上のクビ宣告を受け、単身、米・ニューヨークで修行を重ねた苦労人。現在は１０日開催のワンマンライブ「ともだち１０００人できるかな〜１０００人でやりたいなＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕ〜」へ向けて、ぶっ飛んだ集客作戦で会