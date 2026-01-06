トランプ氏のベネズエラ石油復興計画は10年間で1000億ドル必要になる可能性 トランプ米大統領はベネズエラの石油備蓄を活用することで石油価格が下がると確信していると語った。 ベネズエラが石油生産国であることは、石油価格を低く抑えられるので米国にとって良いことだ。 米石油業界が18カ月以内にベネズエラでの事業拡大を開始できると思う、石油会社は相当な額の資金を費やすことになるだろうが彼らは大成功を収め