スコッツデール・ミントによると、米政府はテネシー州に南米を供給元とする国内最大級の金属製錬所の建設を計画している。処理能力は１１０万トン規模で世界最大級。精錬する金属は、亜鉛、鉛、同のほか、金や銀、アンチモン、インジウム、ゲルマニウム、パラジウムなど１３種類。今年から建設準備が始まり、来年着工する見通し。生産開始は２０２９年の予定。 米国は精錬する原料の供給元としてメキシコやペル