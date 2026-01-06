ソフトバンクグループが続伸。前日は５％近い上昇をみせ上向きの５日・２５日移動平均線を放れる形となったが、きょうも目先筋の売りをこなし上値追い態勢を維持している。前日の米国株市場ではＮＹダウが最高値を更新し、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も６営業日ぶりに反発に転じており、米ハイテク企業に積極投資する同社に追い風となっている。また、同社傘下の英半導体設計大手アーム・ホー