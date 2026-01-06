2·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤Î¾®ºäºÚ½ï¤ÈÆ£Öº²ÌÊâ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù·à¾ìÈÇÂè2ÃÆ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¤ÎÀ¼Í¥¤ËËÜÍ½¹ð¡õ¿·¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â ¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¸µ¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Î¥ê¥à¥ë¡á¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÍýÁÛ¤Î¹ñºî