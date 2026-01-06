¤­¤Î¤¦Í¼Êý¡¢²¬»³¸©Àõ¸ý»Ô³ûÊýÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î¼«Â»»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ë¾×ÆÍ±¿Å¾¼ê¤Î¹âÎðÃËÀ­¢ªÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·Ìó5»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¡Ú²¬»³¡Û ¤­¤Î¤¦¸á¸å4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Àõ¸ý»Ô³ûÊýÄ®Ï»¾ò±¡Ãæ¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀõ¸ý»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ