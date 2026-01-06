ハーバー研究所は1月2日に、同社がクリエイター集団「こねこフィルム」とのコラボレーションで制作し、2025年9月からTikTok、Instagram、YouTubeなどで第1弾〜第4弾を順次公開していた縦型ショートドラマの、全4話の総再生回数が2400万回を突破したと発表した。総再生回数2400万回突破を記念して、同日よりYouTubeにて一挙配信を行っている。●記念してコラボロゴステッカーをプレゼントするキャンペーンも「こねこフィルム」