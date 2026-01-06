広末涼子さん静岡県の掛川簡裁は6日までに、新東名高速道路で大型トレーラーに追突し同乗者を骨折させたとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪に問われた俳優広末涼子さん（45）に、罰金70万円の略式命令を出した。広末さん側は略式起訴時に「命令が出たら速やかに従う予定」とコメントしていた。罰金の納付状況は不明。起訴状によると、広末さんは昨年4月7日午後6時45分ごろ、静岡県掛川市の新東名高速道路で、時速約