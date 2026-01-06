俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』(1月18日スタート、毎週日曜21:00〜)に山口紗弥加、与田祐希、上野鈴華が出演することが6日、発表された。左から与田祐希、山口紗弥加、上野鈴華鈴木亮平が善悪を行き来する一人二役を演じる本作は、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸(鈴木亮平)は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛す