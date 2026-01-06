日向坂46の小坂菜緒（23）と藤嶌果歩（19）が「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」で声優に初挑戦することが6日、分かった。同シリーズは、スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちとともに理想の国造りを目指して奮闘する異世界ファンタジー。WEB小説投稿サイトで連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、シリーズ累計発行部数は5600万部を