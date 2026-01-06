フジテレビ系バラエティ番組『今夜はナゾトレ』が、番組放送10周年イヤーに突入。上田晋也・有田哲平(くりぃむしちゅー)、タカ・トシ(タカアンドトシ)、柳原可奈子、阿部亮平(Snow Man)、宇治原史規(ロザン)というレギュラーメンバー全員による初のロケが、きょう6日(19:00〜)に放送される。『今夜はナゾトレ』レギュラーメンバー全員で都内をめぐる、はとバスツアーへ。一同テンションが上がり、ロケ現場にいるのが珍しい上田の姿