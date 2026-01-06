2026年の年頭にあたり、テラスカイ 代表取締役CEO 社長執行役員の佐藤秀哉氏は年頭所感として、以下を発表した。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。2026年、テラスカイは設立20周年という大きな節目を迎えることができました。今日まで私たちを支えてくださったお客さま、パートナー企業の皆さまの多大なるご支援に、心より感謝申し上げます。また、テラスカイグループの成長を牽引し、情熱を持って共に走り続けていただいた社員